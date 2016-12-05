ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, kampanya süresi boyunca ve seçildikten sonraki dönemde 'bir sır' olarak nitelendirdiği Suriye politikasını somutlaştırmaya başladı. Buna göre, ılımlı muhalifler güçlendirilerek Rejim lideri Esad'ın gitmesi sağlanacak ve böylelikle İran'ın bölgede artan etkisi kırılacak. Washington Post da, Tahran karşıtı şahin isimlerin yeni kabinede görevlendirilecek olmasını 'ABD'nin değişen Suriye politikası'na ispat olarak gösteriyor.

MUHALİFLERE MANPAD

Trump'ın ortaya çıkan Suriye stratejisine ilişkin ilk adım, ABD Kongresi'nin muhaliflere uçak düşüren taşınabilir füze (MANPAD) verme yetkisini içeren tasarıyı onaylaması oldu. Trump'a 'muhalifleri silahlandırma olanağı' sunan tasarı, Cumhuriyetçi John McCain'in başında olduğu komite tarafından Kongre'ye sunuldu. Karar sonrası açıklama yapan McCain, "Halep'te bir soykırım yaşanıyor. Tepkisizliğimiz, Amerikan tarihinde kara bir lekedir" dedi ve Obama'nın iktidarı boyunca muhaliflere hiçbir destekte bulunmamasını eleştirdi.



HEDEF ESAD'I GÖNDERMEK

Bu gelişmeyle birlikte Trump'ın 'klasik Cumhuriyetçi' McCain gibi İran karşıtı olan ve bölgedeki radikallerin Esad nedeniyle ortaya çıktığını savunan Michael Flynn ve James Mattis tarzı asker emeklilerini görevlendirmesi dikkat çekti. Senatoda sorun yaşanmazsa Flynn ulusal güvenlik danışmanı, Mattis de Savunma Bakanı olacak. James Mattis, CENTCOM komutanıyken 2013'te Obama baskısyla erken emekli olmuştu.



RUSYA İLE ANLAŞILACAK

Bu durumda Rusya'nın Washington'ın yeni ekibine karşı alacağı tavır merak konusu. Gelişmeler hakkında konuşan Just Foreign Policy politika direktörü Robert Naiman, "Kongre, Trump'ın Rusya'yla gerçekçi bir anlaşma yapması için yeni başkanın elini güçlendirmeye çalışıyor" yorumunda bulundu. Buna göre, Suriye konusunda Moskova ile masaya oturacak olan Trump'ın bu görüşmeler öncesinde kozları artırılmak isteniyor.



HALEP'TE SİVİLLER DAR ALANDA SIKIŞTI

Doğu Halep'te siviller 25 bin kilometrekarelik alana sıkıştı. Esad rejimi ve destekçileri önceki gün de Karam Tarrab, Cezmeti, Halvaniyye semtleri lie Tarık el Bab semtinin bir kısmını işgal etti. 15 Kasım'dan itibaren hayatını kaybeden sivil sayısı da 739'dan 758'e çıktı. 35 bin kişi, çatışmalar sırasında hareket edemediği için, rejim ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ele geçirdiği bölgelerde kaldı.



BAYIK BEYAZ SARAY'A YALVARDI

Terör örgütü PKK'nın yönetiminde bulunan ele başlarından Cemil Bayık ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a seslenerek Ortadoğu politikalarında kendilerinin de göz önünde bulundurması için adeta yalvardı. Terör örgütünün yayın organına Trump'ı değerlendiren Bayık, PKK'nın Ortadoğu'nun belkemiği olduğunu iddia etti ve "Mücadelemizin takdir göreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Amerika'nın yeni başkan seçilen Trump'ı tebrik eden terörist başı Bayık, "Biz de Ortadoğu'nun bir parçasıyız. Bütün politikalar bizim üzerimizde etkiye sahip" diyerek Beyaz Saray'a sözde çağrıda bulundu.