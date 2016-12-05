Moskova ajandası

Uçak krizinin ardından Türkiye-Rusya ilişkileri normalleşti. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Moskova'ya Ağustos ayında yaptığı ziyaretin ardından geçen hafta Rusya Devlet BaşkanıPutin ile 3 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından BaşbakanBinali Yıldırım'ın Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Kalabalık bir heyetle Pazartesi akşamı Moskova'ya gidecek olan Yıldırım, Salı günü Rus mevkidaşıDmitri Medvedev ile bir araya gelecek. Yıldırım, seyahati sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Rus muhataplarına bizzat iletecek. Görüşmelerde Halep'teki insani krizin çözülmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca devam eden Fırat KalkanıHarekatı kapsamında, iki ülkenin koordinasyon ve istihbarat paylaşımı değerlendirilecek. Uçak krizinde olduğu gibi yeni kazalara mahal vermemek için Suriye hava sahasında işbirliğini artırmak için nelerin yapılabileceği konuşulacak. Yıldırım'ındosyasında vizelerinyeniden kaldırılması, enerjiişbirliğindeki ortak projeler,tarımda ihracat yasağı devameden ürünler ile Rus turistlerinyeniden Türkiye'ye dönmesi gibibaşlıklar da yer alacak. Salı günü Moskova'da temaslarda bulunacak olan Yıldırım, Çarşamba günü ise Tataristan'ın başkenti Kazan'ı ziyaret edecek.
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