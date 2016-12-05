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Moskova ajandası

’ın Moskova ajandası belli oldu. Yıldırım’ın Salı günü Rus mevkidaşı Medvedev ile bir araya gelecaği ve görüşmede Suriye konusunun masaya yatırılacağı duyuruldu

Moskova ajandası
Uçak krizinin ardından Türkiye-Rusya ilişkileri normalleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya Ağustos ayında yaptığı ziyaretin ardından geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın 'ya kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Kalabalık bir heyetle Pazartesi akşamı Moskova'ya gidecek olan Yıldırım, Salı günü Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev ile bir araya gelecek. Yıldırım, seyahati sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Rus muhataplarına bizzat iletecek. Görüşmelerde Halep'teki insani krizin çözülmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, iki ülkenin koordinasyon ve istihbarat paylaşımı değerlendirilecek. Uçak krizinde olduğu gibi yeni kazalara mahal vermemek için Suriye hava sahasında işbirliğini artırmak için nelerin yapılabileceği konuşulacak. Yıldırım'ın dosyasında vizelerin yeniden kaldırılması, enerji işbirliğindeki ortak projeler, tarımda ihracat yasağı devam eden ürünler ile Rus turistlerin yeniden Türkiye'ye dönmesi gibi başlıklar da yer alacak. Salı günü Moskova'da temaslarda bulunacak olan Yıldırım, Çarşamba günü ise Tataristan'ın başkenti Kazan'ı ziyaret edecek.

AHMET TOPAL-BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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