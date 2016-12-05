Milliyiz biz yerliyiz biz

♦ ŞEHİTLERİMİZİN HAKKINI ALACAĞIZ:
Öyle paralel devlet, maralel devlet yok, tek devlet. Nerede? Pensilvanya'da. Hadi gel. Hani kuyruğuna takılmış olanlar niye kaçıp gidiyorsunuz? Hepsi dünyanın bir yerine savruldular, kaçıyorlar, dağıldılar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız, bunu bilesiniz. Çünkü bu şehitlerimizin hakkını alacağız, gazilerimizin hakkını alacağız, bunu bilesiniz.
♦ GEORGE, HANS NE DER BAKMAYIZ:
Şehitlerin varisleri eğer idam istiyorlarsa bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Şu anda bu işin yolu Parlamento. Parlamentodan böyle bir karar çıktığı anda şimdiden ilan ediyorum, bana geldiğinde ben bu kararı onaylarım. Çünkü o şehitlerin hakkı öyle kolay kolay ödenmez. Bekara karı boşamak kolaydır. Biz gözü yaşlı analarımızı, babaları, eşleri, yavrularını dinledik. Kolay mı ya? George şöyle der, Hans böyle der. Beni ne George ilgilendirir ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet ilgilendirir, bu millet. Benim milletim ne der, Allah ne der. Biz buna bakarız.
♦ MİLLET MANGAL GİBİ YÜREĞİNİ GÖSTERDİ:
Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin evlatlarının karşısında durabilecek bir güç yoktur. İşte bunu 15 Temmuz'da benim milletim kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla ortaya koymuştur. Birilerinin artık cesaretinin tamamen söndüğünü sandığı, kurşun sesini duyunca dağılıp giderler dediği bu asil millet mangal gibi bir yüreğe sahip olduğunu cümle aleme göstermiştir.
♦ YETER Kİ DİMDİK DURALIM:
PKK terör örgütünü kullanıp ülkemizi bölemeyenlerin, sırtını PKK'ya, Kandil'e, PYD'ye dayayanlar, kaldırın dokunulmazlıkları dedikten sonra hapse girince feryat etmeye başladı. Ne oldu? FETÖ terör örgütü vasıtasıyla tüm Türkiye'yi işgal planı milletimizin sinesine çarpıp darmadağın oldu. Yeter ki dimdik duralım. Evvelallah hızla gideceğiz.
♦ TÜRKİYE'YE SESLENİYORUM:
Bu safhada tankla, tüfekle, F-16'larla, helikopterlerle bizi yıkamayanlar şimdi ekonomik darbeyle nasıl yıkarız bu yola girdiler. Her gün yapıyorum buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Yastık altında dövizi olan kardeşlerim, doları, avrosu olanlar, diyorum ki bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Buna hazır mıyız? Türk lirasını bunları döndürüyor muyuz? Döndürün Türk lirasına. Milliyiz biz, yerliyiz biz. Bizim Türk liramız bereketlidir. Karşılıksız para basıyorlar. Biz karşılıksız para basmıyoruz. Benim milletim şurada 3-4 gün içinde yastığının altında ne var ne yok Türk lirasına çevirmeye başladı.
♦ RUSYA'YLA 'YERLİ' PARA:
Biz, Rusya, Çin, İran buralarla da alışverişlerimizi yerli parayla yapmak üzere adımlar attık. İnşallah yarın (bugün) akşam Başbakanımız Rusya'ya gidiyor. Salı günü orada görüşmeleri var. Oralarla ticaretimizi yerli parayla yapmanın adımlarını atacağız. Onlardan bir şey alıyorsak onların parasıyla, onlar bizden alırken bizim paramızla alışveriş yapacaklar. Merkez Bankalarımıza talimatı verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak. Bu oyunların karşısında biz de kendi oyunumuzu oynayacağız.
HASAN AY
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