Kardeşlik mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kayseri'deydi. Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışını 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Abdullah Gül kardeşimle beraberliğimiz, 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Görevi yürüttüğü 2007-2014 yılları, tabi ki Türkiye'nin çok önemli değişim, dönüşüm, yeniden yapılanma süreçlerini yaşadığı bir dönem olmuştur. Ülkemizde Anayasa kitapçıklarının fırlatıldığı dönemleri de gördük. Biz, Cumhurbaşkanlığı makamıyla Başbakanlık makamı arasındaki dayanışmayla bu dönemi başarılarla dolu bir dönem olarak gerçekleştirdik. Birbirimizi daima takdirle andık" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Gül de Erdoğan'a "Değerli kardeşim" diye hitap ettiği konuşmasına şöyle devam etti: "Tabuları hep beraber, yıktık tarihe gömdük. İçinde yaşadığımız dönemi süratle atlatacağız. Geçmişe baktığımızda nasıl zor dönemler aşıldıysa bu dönemler de aynı şekilde aşılacaktır." Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım ise "Bütün yol arkadaşlarımız burada. Tıpkı ilk gün olduğu gibi bugün de yine yan yana, birlikte hep beraberiz" dedi.







SİYASET, İŞ VE MEDYA DÜNYASI

Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi, dün görkemli törenle açıldı. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün yanı sıra Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı devlet başkanları ile Aydın Doğan ve Ali Sabancı gibi işadamları da katıdı.