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Firariler için talebi

Firariler için iade talebi
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Togo'dan Brezilya'ya, ABD'den 'ye kadar farklı ülkelere kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yöneticisi firari 10 sanık hakkında hazırladı. Ardından namelerini, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bu kapsamda Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve Talip Büyük'ün İngiltere'de, Nejdet Başaran'ın Hollanda'da, Cemil Koca'nın Togo'da, Hamdullah Bayram Öztürk'ün Brezilya'da, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Ahmet Kara'nın ABD'de, Ahmet Şahinalp ve Mehmet Ali Şengül'ün ise Almanya'da bulundukları tespit edildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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