Firariler için iade talebi

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Togo'dan Brezilya'ya, ABD'den İngiltere'ye kadar farklı ülkelere kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yöneticisi firari 10 sanık hakkında hazırladı. Ardından iadetalepnamelerini, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bu kapsamda Koza-İpek HoldingYönetim Kurulu BaşkanıHamdi Akın İpek ve TalipBüyük'ün İngiltere'de, NejdetBaşaran'ın Hollanda'da,Cemil Koca'nın Togo'da,Hamdullah Bayram Öztürk'ünBrezilya'da, Mehmet AliBüyükçelebi, Ahmet Kurucanve Ahmet Kara'nın ABD'de,Ahmet Şahinalp ve MehmetAli Şengül'ün ise Almanya'da bulundukları tespit edildi.
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