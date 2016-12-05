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Entel

Entel çoban
Türkiye genelinde ların Facebook üzerinden teşkilatlanıp Bursa'da gerçekleştirdiği 'koyun-keçi tanıtımı'nda renkli görüntüler yaşandı. Tanıtıma katılan Çanakkaleli Oğuz Erdem, kulağında küpeleriyle dikkat çekti. Dedesinden kalan sürüye bakarak geçimini sağlayan Erdem "Buzağı teknik bölümünü bitirdim. Facebook'ta süt sağarken fotoğraf paylaştım. 'Senden çoban olmaz' diye yorumlar yağdı" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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