Entel çoban

Türkiye genelinde çobanların Facebook üzerinden teşkilatlanıp Bursa'da gerçekleştirdiği 'koyun-keçi tanıtımı'nda renkli görüntüler yaşandı. Tanıtımakatılan Çanakkaleli Oğuz Erdem,kulağında küpeleriyle dikkat çekti. Dedesinden kalan sürüye bakarak geçimini sağlayan Erdem "Buzağı teknik bölümünü bitirdim. Facebook'ta süt sağarken fotoğraf paylaştım. 'Senden çoban olmaz' diye yorumlar yağdı" dedi.
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