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Devlerin aşkı büyük olur!

Devlerin aşkı büyük olur!
Darıca'nın sevimli misafiri zırhlı Hint ı Samir'e eş olarak İngiltere'nin Chester Hayvanat Bahçesi'nden gelen Komala yeni yuvasına alışmaya başladı. Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Komala'nın gelişi üzerinden bir hafta geçti artık. Yavaş yavaş birbirlerinin kokusunu almaya başladılar. Aralarında bir duvar var ama bu onların birbirlerini hissetmesine engel değil" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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