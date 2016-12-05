Başbakan Yıldırım: Bu hafta meclise getireceğiz

Anayasa değişikliği ile iglili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Pürüz varsa konuşa konuşa giderilir. Her şeyin bir çözümü var, gayet iyi gidiyor. Burada sınırlı bir değişiklik söz konusu. Değişikliğin yürütme ve yasama ilişkilerinin düzenlenmesi ağırlıklı olarak. Hiç şüphe edecek bir şey yok, her şey belli. Neyin ne zaman yürürlüğe gireceğini göreceksiniz" dedi.

TEKLİF BU HAFTA MECLİS'TE

Başbakan konuyla ilgili açıklamasında, "Taslağı MHP ile görüşmeye devam ediyoruz, teklifi verinceye kadar görüşmelerimiz sürecek. Anayasa değişikliği ile ilgili gözden geçirmeler devam ediyor. Anayasa değişikliği ile ilgili istişarelerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah anayasa değişikliği teklifini bu hafta meclise getireceğiz" dedi.



EKONOMİK TEDBİRLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti genel merkezinde gerçekleşecek görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Alınacak ekonomik tedbirlerin ise perşembe günü açıklanacağını kaydetti.