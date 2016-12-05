TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili rapor yazımlarına başlandığını belirtti. TBMM Başkanlığı'na sunulacak raporun, "tarihe bir not düştüğünü" dile getiren Özdağ, tanıkların konuşmalarının çok önemli olduğunu söyleyerek raporla ilgili şu bilgileri verdi:



FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da, birliğindeki hareketliliğe ve konuşmalara şahit olan bir 'er'in de MİT Müsteşarı Fidan'a operasyon yapılacağını sanarak bu kuruma ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Önce binbaşı gidiyor 15.00-16.00 sıralarında, daha sonra er. Er ve binbaşı da korunmak adıyla, tedbirli olarak şu anda hapiste...



Vatikan'dan Fetullah Gülen mi randevu aldı yoksa Papa mı Gülen'i davet etti? Bunun ortaya çıkması lazım. Gülen'in gitmeden önce son görüşmesi Bülent Ecevit ile... Onunla görüşüp gitmişti. CHP'nin eski genel sekreterlerinden Kasım

Gülek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çok destek oldu. Gülek'in eşinin Beylikdüzü'nden bağışladığı 70 dönümlük araziyle ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedik.



FETÖ lideri Gülen ile birlikte 1999 yılında Amerika'ya giden uçakta kimlerin olduğuna ilişkin yolcu listesini istedik. İçişleri Bakanlığı'na, Gülen'e tahsis edilen koruma polisi memurunu kimin görevlendirdiğini sorduk.



Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin parçalarını sökenlerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın otelini basanlar aynı adamlar. Aydın Özsıcak ve o ekip aynısı. Özsıcak'ı serbest bırakanlar, bugün FETÖ'den tutuklu. O uçakları kullanan, helikopterin üzerinden geçen F-16 kullananlar da içeride, tutuklular.





* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te vurmaya giden ekip lağımda yakalanmıştı.

