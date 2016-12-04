Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm
  2. Erdoğan da Atatürk’tür

Yol arkadaşıma devrettim

Yol arkadaşıma devrettim
Kayseri'deki 'Abdullah Gül Müzesi'nde konuşan Gül yeni parti kurmak için Ürdün'de Tony Blair'le görüştüğü iddialarına sert cevap verdi: Ben yerli bir insanım. Aktif siyaseti düşünmüyorum. Düşüncelerimi fikirlerimi, sayın başbakanla, sayın cumhurbaşkanıyla bir araya gelip onlara aktarma fırsatı olur. Bu tip söylentiler biraz art niyetli ve asılsız. Cumhurbaşkanlığı görevimi büyük bir onur ve şerefle bıraktım, yol arkadaşıma devrettim.
Etiketler: , ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar