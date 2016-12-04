Kayseri'deki 'Abdullah GülMüzesi'nde konuşan 11. CumhurbaşkanıGül yeni parti kurmakiçin Ürdün'de Tony Blair'le görüştüğüiddialarına sert cevap verdi:Ben yerli bir insanım. Aktif siyasetidüşünmüyorum. Düşüncelerimifikirlerimi, sayın başbakanla, sayıncumhurbaşkanıyla bir araya geliponlara aktarma fırsatı olur. Bu tipsöylentiler biraz art niyetli ve asılsız.Cumhurbaşkanlığı görevimibüyük bir onur ve şerefle bıraktım,yol arkadaşıma devrettim.
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