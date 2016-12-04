Uyuşturucuya büyük darbe

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da dün emniyet güçleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde didik didik arama yapıldı. Narkotik köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı. Birçok evde uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi polisleri görünce evinin bahçe duvarından atlayarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anlarında kameralar da kayıttaydı. Kartal'da da uyuşturucu operasyonu vardı. Bir eve yapılanoperasyonda 50kilogram esrar ot esrarve 350 gram toz esrarele geçirildi. G.K. isimli kadın ile A.A. ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.