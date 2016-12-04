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ya büyük darbe

Uyuşturucuya büyük darbe
İstanbul'da 'da dün emniyet güçleri, satıcılarına yönelik düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde didik didik arama yapıldı. köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı. Birçok evde uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi leri görünce evinin bahçe duvarından atlayarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anlarında kameralar da kayıttaydı. Kartal'da da uyuşturucu operasyonu vardı. Bir eve yapılan operasyonda 50 kilogram esrar ot esrar ve 350 gram toz esrar ele geçirildi. G.K. isimli kadın ile A.A. ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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