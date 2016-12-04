Teröristlerin hain planına büyük darbe!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayayolu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan şüpheli bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram cinsi ve özelliği tespit edilemeyen patlayıcı ele geçirdi.

Operasyonda biri 22 Haziran 2016'da Diyarbakır-Silvan karayoluna el yapımı patlayıcı döşenmesi olayında parmak izi tespit edilen kişi olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.



