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Teröristlerin hain planına büyük darbe!

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda Sur'da 'lı teröristlere ait 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

PKKya dev operasyon! Tam 2,5 ton

'ın Sur ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayayolu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan şüpheli bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram cinsi ve özelliği tespit edilemeyen patlayıcı ele geçirdi.

Operasyonda biri 22 Haziran 2016'da Diyarbakır-Silvan karayoluna el yapımı patlayıcı döşenmesi olayında parmak izi tespit edilen kişi olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar 10:07
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