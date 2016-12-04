Dünya İslam Birliği'ne (Rabıta) bağlı "Uluslararası Kur'an-ı Kerim Ezberleme Kurumu" tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı mobil Kur'an-ı Kerim uygulamalarında "hata ve çarpıtmalar" yapıldığı belirtildi.

Akıllı cihazlardaki söz konusu hatalı uygulamalara karşı kullanıcılara güvenilir alternatiflerin de sunulduğu açıklamada, internet siteleri ile Apple Store, Google Play gibi online mağazalardaki mobil uygulamalarda bazı ayetler üzerinde çarpıtma ve hatalar yapıldığı yönünde onlarca şikayet mesajları aldıkları kaydedildi.

Söz konusu uygulamalarda ayetlerin anlamının veya irabının değişmesine yol açacak harf, kelime veya ayet hatalarının yanı sıra ayetlerin sıralaması veya harekelemede değişiklikler yapıldığı, hatta bazı sayfaların silinmesine neden olan teknik hatalar görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada bütün Müslümanlara bu gibi uygulamaları ve kaynağı belli olmayan programları kullanırken dikkatli olmaları ve bilinen, güvenilir uygulamalar kullanmaları çağrısı yapıldı.

İnternetteki sitelerden Kur'an-ı Kerim okuyan kullanıcılardan ihtiyatlı olmaları istenirken, ilgili teknik kurumların da söz konusu siteler ile uygulamaların içeriklerini uzman komiteler tarafından inceletmesi gerektiği vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'in çarpıtıldığı uygulamalardan birinin Apple Store'da bulunan A.S.H. isimli şirket tarafından geliştirilen "Kur'an" adlı uygulama olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Medine-i Münevvere'deki Kral Fahd Kur'an-ı Kerim Basım Kompleksi"nin adının kullanıldığı söz konusu uygulamada Taha suresinin 14'üncü ayetinde harf hataları bulunduğu, 27. ayetten 31'inci ayetin bir kısmına kadar eksik olduğu belirtildi.

İnternetteki "quran 360" adlı uygulamanın harekelemelerinde birçok hata bulunduğu, "Kur'an-ı Kerim" isimli uygulamada ise bazı ayetlerin bulunmadığı ifade edildi.

GÜVENİLİR UYGULAMALAR VE SİTELER

Uluslararası Kur'an-ı Kerim Ezberleme Kurumu'nun açıklamasında ayrıca, kullanılması tavsiye edilen güvenilir internet siteleri ve uygulamalara ait isim listesine de yer verildi.

Listede http://mushaf-services.qurancomplex.gov.sa, Kur'an-ı Kerim'in elektronik simülasyonunun bulunduğu "http://quran.ksu.edu.sa" adresinin yanı sıra "Kur'an Flash"(www.quranflash.com) sitesi de yer aldı.

Akıllı telefonlar için de "Kuveyt Finance House" tarafından hazırlanan "Kur'an-ı Kerim", "Şeyh Said ve Abdulaziz el-Musa Vakfı" tarafından hazırlanan "Kur'an-ı Kerim" ile "Beyan el-Kur'an" adlı uygulamaların kullanımı önerildi.