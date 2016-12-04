Eşini bile FETÖ’ye sordu

FENER-BEŞİKTAŞ YOK
Sait Alpsoy'un ifadesinde, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile 2000 yılında tanıştığını bu vesileyle de futbolcular Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile tanıştığını ve bu kişilerle sohbet toplantıları vermeye başladığını anlattı. Futbolcular ile sohbetlerin devam ettiği esnada İstanbulspor futbolcuları için de bir sohbet başlattıklarını bu sohbete de 'Sarı İsmail'in önayak olduğunu anlatan Alpsoy, "Sohbete katılan futbolculardan hatırladığım isim yok. Fakat Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan katılım gösteren olmadı" ifadelerinde bulundu.
GÜLEN, ARİF'İ DENEDİ
Cemaatten gizli yaptığı toplantıların duyulması üzerine İstanbul İmamı Ahmet Kara tarafından cemaatten dışlandığını anlatan Alpsoy, "Arif Erdem bir tarihte bana kız arkadaşı ile birlikte geldi, o bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacağını danıştı, aynı şey Emre Belözoğlu ile de yaşandı. Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların bir araya gelerek toplanan 500 bin doları Arif Erdem'in Gülen'e bizzat götürdüğünü söyleyen Alpsoy'un, "Gülen bu parayı kabul etmedi. Arif de Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dedi. Bunun üzerine Cevdet Türkyolu parayı aldı. Gülen Arif'in bu ısrarından memnun kaldı" dediği öğrenildi.
EMRE ONLARDAN AYRILDI
FETÖ'nün eski imamlarından Sait Alpsoy, geçmişte sohbetlere katılan Emre Belözoğlu'nun örgütle yollarını çok önceden ayırdığını belirtti. Alpsoy'un Emre için "2006'da Emre Belözoğlu beni aradı, eşi ile imam nikahlarını kıymamı istedi. Ben de evlerine gidip imam nikahlarını kıydım" dediği belirtildi. Alpsoy ayrıca ünlü futbolcunun 2009 yılında kendisine "İslami sohbet yapalım. Sen de hoca ol. Ama cemaatin haberi olmasın. Onlar paradan başka bir şey umursamıyorlar" dediğini de söyledi.
FUTBOL AĞABEYİ ARİF
Hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem firari olarak aranıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.