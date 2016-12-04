TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da bir erin de MİT'e giderek ihbarda bulunduğunu belirterek, "Önce binbaşı gidiyor 15.00-16.00 sıralarında, daha sonra er. Er, bir şeyler duyuyor, onların görüşmelerini, hareketliliğini. Bir darbe olacağını tahmin etmiyor, MİT Müsteşarının derdest edileceğini ve siyasi iktidara karşı bir operasyon yapılacağını tahmin ederek gidiyor." dedi.

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak 3 aylık sürelerinin bitmesine 3 hafta kaldığını, bunu bir ay uzatma haklarının olduğunu, çalışmalarla ilgili rapor yazımlarına başlandığını belirtti. TBMM Başkanlığına sunulacak raporun, "tarihe bir not düştüğünü" dile getiren Özdağ, tanıkların konuşmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün Türkiye üzerindeki operasyonun 1 Mart tezkeresinin reddiyle başladığını anlattığını dile getiren Özdağ, kimi konuşmacıların Diyanet boyutuna, kimisinin dış güçlere, kimisinin bürokratik eksikliklere atıfta bulunduğunu ifade etti.

Özdağ, 200'e yakın kişiyi dinlemeyi planladıklarını, itirafçıların da dinlenebileceğini, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da mevzuat gereği sakınca yoksa soruları yazılı olarak göndereceklerini anlatarak, "15 Temmuz akşamıyla ilgili kimsenin kafasında bir karanlık kalmasın. Darbe öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'a, sonra parlamentoya ve diğer bütün partilere yapıldı." diye konuştu.

ER VE BİNBAŞI MİT'E GİTMİŞ

Darbe girişimi gecesine ilişkin bilgi de veren Özdağ, şöyle konuştu:

"Darbe önceden bir binbaşı ile bir er tarafından MİT'e bilgi veriliyor. Darbe diye bildirmiyorlar. MİT Müsteşarına operasyon yapılacak diye bildiriyorlar. Önce binbaşı gidiyor 15.00-16.00 sıralarında, daha sonra er. Er, bir şeyler duyuyor içeride, onların görüşmelerini, hareketliliğini. Bir darbe olacağını tahmin etmiyor, MİT Müsteşarı derdest edilecek ve siyasi iktidara karşı bir operasyon yapılacağını tahmin ederek gidiyor. Er ve binbaşı da korunmak adıyla, tedbirli olarak şu anda hapiste. Bu yapı, gece 03.00 civarında yapsaydı başarılı olma ihtimali vardı. Burada başarılı olsalardı rejim değişecekti. Türkiye iç savaşa sürüklenecekti. 100 yıllık birikimimizi, 100 yıllık hayalimizi çalacaklardı."