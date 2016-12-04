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Acıya teslim!

3 kez evlat acısı yaşadı. Tam yaralarını sarıyordu ki bu kez biricik kızı Tuğba yurt yangınında öldü. 11 yaşındaki kızı Neslihan ise hastanede tedavi altında...

Acıya teslim!
Adana 'daki yurt yangını 12 canı aldı götürdü; geriye kapanmaz acıları kaldı. Feci olayda evlatlarından 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Tuğba'yı kaybeden, diğer kızı Neslihan ise yaralanan 'nun hayat hikayesi yürek burktu. İlçenin kırsal mahallelerinden Köprücek'de yaşayan Aydoğdu, 1997 yılında 40 günlük oğlunu, 1 yıl sonra 60 günlük kızını, 1999'da 2 günlük kızını toprağa verdi. Talihsiz anne 3 bebeğinin ardından dördüncü kez evlat acısı yaşadı. Yurttaki yangından bir yakınının "Aladağ'da yurtta yangın çıkmış televizyonu aç" demesi üzerine haberdar olduğunu söyleyen Aydoğdu, "Telaştan kumandayı bulamadım. Dışarı koştum ama Aladağ'a gidecek araba yoktu. Sabaha kadar çaresiz bekledim" dedi.

'SESİ KULAĞIMDA ÇINLIYOR'
TEOG sınavından sonra kızlarının yanına geldiğini anlatan gözü yaşlı anne şunları söyledi: "Tuğba eve son geldiğinde, gece kalktı beni gizli gizli öptü. Sabah yurda giderken bana 'Ağlama anam' ilahisini söyledi. Kızım çok hareketliydi. Biraz ışık görse o yangından çıkardı. Okulunda başarılıydı. Karda kışta okula giderdi. Mahalledeki öğretmeni çok severdi. Tuğbamın sesleri kulaklarımda çınlıyor. Cenazesini görene kadar yavrumun öldüğüne inanmadım. Yokluktan, çaresizlikten, yüksek ateşten öldü yavrularım. O zamandan beri acı çekiyorum. Kendime geleceğim zaman Tuğba'mı da kaybettim." Teslime Aydoğdu, hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki kızı Neslihan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aladağ'da 4 gün önce özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.


* 10 yaşındaki Tuğba yurdun 3'üncü katında mahsur kalarak yaşamını yitirdi.


* Kız yurdundaki yangın faciasında iki kızından birini kaybeden Teslime Aydoğdu'nun acı dolu haykırışları yürekleri dağladı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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