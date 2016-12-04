Acıya teslim!

Adana Aladağ'daki yurt yangını 12 canı aldı götürdü; geriye kapanmazacıları kaldı. Feci olayda evlatlarından 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Tuğba'yı kaybeden, diğer kızı Neslihan ise yaralanan Teslime Aydoğdu'nun hayat hikayesi yürek burktu. İlçenin kırsal mahallelerindenKöprücek'de yaşayan Aydoğdu, 1997yılında 40 günlük oğlunu, 1 yıl sonra 60günlük kızını, 1999'da 2 günlük kızınıtoprağa verdi. Talihsiz anne 3 bebeğininardından dördüncü kez evlat acısı yaşadı. Yurttaki yangından bir yakınının "Aladağ'dayurtta yangın çıkmış televizyonu aç" demesi üzerine haberdar olduğunu söyleyen Aydoğdu, "Telaştan kumandayı bulamadım. Dışarı koştum ama Aladağ'a gidecek araba yoktu. Sabaha kadar çaresiz bekledim" dedi.
'SESİ KULAĞIMDA ÇINLIYOR'
TEOG sınavından sonra kızlarının yanına geldiğini anlatan gözü yaşlı anne şunları söyledi: "Tuğba eve son geldiğinde, gece kalktı beni gizli gizli öptü. Sabah yurda giderken bana 'Ağlama anam' ilahisini söyledi. Kızım çok hareketliydi. Biraz ışık görse o yangındançıkardı. Okulunda başarılıydı. Karda kıştaokula giderdi. Mahalledeki öğretmeni çokseverdi. Tuğbamın sesleri kulaklarımdaçınlıyor. Cenazesini görene kadaryavrumun öldüğüne inanmadım. Yokluktan, çaresizlikten, yüksek ateşten öldü yavrularım. O zamandan beri acı çekiyorum. Kendime geleceğim zaman Tuğba'mı da kaybettim." Teslime Aydoğdu, hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki kızı Neslihan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aladağ'da 4 gün önce özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
* 10 yaşındaki Tuğba yurdun 3'üncü katında mahsur kalarak yaşamını yitirdi.
* Kız yurdundaki yangın faciasında iki kızından birini kaybeden Teslime Aydoğdu'nun acı dolu haykırışları yürekleri dağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.