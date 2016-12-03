Zincirleme acı!

Spor dünyası 3 günde 3 acı olayla sarsıldı... Rizesporlu Kweuke’nin ikizleri trafik kazasında can verdi, aynı gün Chapecoenseli futbolcuları taşıyan uçak düştü... Son olarak Karabükspor’un yıldızı Traore’nin oğlu havuzda boğuldu...
Rizesporlu forvet oyuncusu Kamerunlu Leonard Kweuke'nin eşi 29 Kasım'da ABD'de geçirdiği trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti. Aynı gün Brezilya 1. Lig takımı Chapecoenseli futbolcuların da bulunduğu uçak 81 yolcu ve mürettebatla Kolombiya'da düştü, 76 kişi can verdi. Futbol dünyasıyla ilgili acı haberlereönceki gün bir yenisi daha eklendi. Karabükspor'un başarılı futbolcusu Traore'nin 3 çocuğundan en küçüğü olan 1 yaşındaki Mikael Chems, Fildişi Sahili'nde bulunan evin havuzuna düştü. Bakıcısının fark ederek havuzdan çıkarttığı Mikael Chems'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi Karabük'te alan Traore, ülkesine gitmek için yola çıktı. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, üzücü haberi akşam saatlerinde aldıklarını söyledi. Kardemir Karabükspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajında, "Futbolcumuz Traore'nin Fildişi Sahili'ndebulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'inhayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ileöğrenmiş bulunmaktayız. FutbolcumuzAbdou Razack Traore başta olmak üzereeşi ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada da binlerce kişi üzücü olaya yorum yazdı:
Spor dünyasında karabulutlardolaşıyor. Büyük acı, Allah sabır versin.
Önce Kweuke, ardından Traore büyük acıyla sarsıldı. Allah sabır versin. Bir acı olay yaşanınca, beraberindeyenileri geliyor. Maalesef 3 gün içinde spordünyası sarsıldı.
Başarılı futbolcu Traore yakın arkadaşım. Kardeşim seninleyim, bu acı günleri aşacağız. k-Karabükspor taraftarı olarak, tümacıları paylaşıyoruz.
PİLOTUN SON POZU Brezilya Serie A ligi ekiplerindenChapecoense'yi, Kolombiya'daki Güney Amerikakupası finaline götürürken düşen uçakta 71 kişi hayatınıkaybetmişti. Ölenlerin arasında, Kolombiya seferiyle ilkuçuşunu gerçekleştiren 29 yaşındaki ikinci pilot SisyArias da vardı. Aynı zamanda modellik yapan gençpilotun zamansız ölümü ailesini ve sevenlerinikahretti. Arias'ın trajik kaza gerçekleşmeden önce,uçağın kokpitinde çekilmiş röportaj görüntüleriyayınlandı. Pilotluk mesleğinin yanı sıra Kolombiya'nıntanınan modellerden biri de olan Arias; Brezilya futboltakımı Chapecoense'yi final maçına taşıyan uçağın pilotuolduğu için gurur duyduğunu ifade etmişti. Bu aradauçağın düşmesiyle ilgili skandal gün yüzüne çıktı.Uçuş planına göre, yerel saatle 22.13'te Bolivya'nınSanta Cruz kentinden havalanan uçağın, Medellin'e4 saat 22 dakikada ulaşması öngörülüyordu. Plandakiçarpıcı nokta ise uçağın toplam yakıtıyla ne kadargidebileceğini gösteren bölümdü. Burada belirtilen sürede tam olarak 4 saat 22 dakikaydı. Bu detay, yakıtplanlamasının ucu ucuna yapılarak büyük bir risk alındığınıve uçağın bu nedenle düştüğünü resmen ispatladı.
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