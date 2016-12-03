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Zincirleme acı!

Spor dünyası 3 günde 3 acı olayla sarsıldı... lu Kweuke’nin ikizleri trafik kazasında can verdi, aynı gün li futbolcuları taşıyan uçak düştü... Son olarak Karabükspor’un yıldızı Traore’nin oğlu havuzda boğuldu...

Zincirleme acı!
Rizesporlu forvet oyuncusu Kamerunlu Leonard Kweuke'nin eşi 29 Kasım'da ABD'de geçirdiği trafik kazasında komaya girdi ve ikiz bebeklerini kaybetti. Aynı gün Brezilya 1. Lig takımı li futbolcuların da bulunduğu uçak 81 yolcu ve mürettebatla Kolombiya'da düştü, 76 kişi can verdi. Futbol dünyasıyla ilgili acı haberlere önceki gün bir yenisi daha eklendi. Karabükspor'un başarılı futbolcusu Traore'nin 3 çocuğundan en küçüğü olan 1 yaşındaki Mikael Chems, Fildişi Sahili'nde bulunan evin havuzuna düştü. Bakıcısının fark ederek havuzdan çıkarttığı Mikael Chems'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi Karabük'te alan Traore, ülkesine gitmek için yola çıktı. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, üzücü haberi akşam saatlerinde aldıklarını söyledi. Kardemir Karabükspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajında, "Futbolcumuz Traore'nin Fildişi Sahili'nde bulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Abdou Razack Traore başta olmak üzere eşi ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada da binlerce kişi üzücü olaya yorum yazdı:

Spor dünyasında karabulutlar dolaşıyor. Büyük acı, Allah sabır versin.
Önce Kweuke, ardından Traore büyük acıyla sarsıldı. Allah sabır versin.
Bir acı olay yaşanınca, beraberinde yenileri geliyor. Maalesef 3 gün içinde spor dünyası sarsıldı.
Başarılı futbolcu Traore yakın arkadaşım. Kardeşim seninleyim, bu acı günleri aşacağız.
k-Karabükspor taraftarı olarak, tüm acıları paylaşıyoruz.

PİLOTUN SON POZU
Brezilya Serie A ligi ekiplerinden Chapecoense'yi, Kolombiya'daki Güney Amerika kupası finaline götürürken düşen uçakta 71 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin arasında, Kolombiya seferiyle ilk uçuşunu gerçekleştiren 29 yaşındaki ikinci pilot Sisy Arias da vardı. Aynı zamanda modellik yapan genç pilotun zamansız ölümü ailesini ve sevenlerini kahretti. Arias'ın trajik kaza gerçekleşmeden önce, uçağın kokpitinde çekilmiş röportaj görüntüleri yayınlandı. Pilotluk mesleğinin yanı sıra Kolombiya'nın tanınan modellerden biri de olan Arias; Brezilya futbol takımı Chapecoense'yi final maçına taşıyan uçağın pilotu olduğu için gurur duyduğunu ifade etmişti. Bu arada uçağın düşmesiyle ilgili skandal gün yüzüne çıktı. Uçuş planına göre, yerel saatle 22.13'te Bolivya'nın Santa Cruz kentinden havalanan uçağın, Medellin'e 4 saat 22 dakikada ulaşması öngörülüyordu. Plandaki çarpıcı nokta ise uçağın toplam yakıtıyla ne kadar gidebileceğini gösteren bölümdü. Burada belirtilen süre de tam olarak 4 saat 22 dakikaydı. Bu detay, yakıt planlamasının ucu ucuna yapılarak büyük bir risk alındığını ve uçağın bu nedenle düştüğünü resmen ispatladı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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