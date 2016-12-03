Tuğçe’nin yüzü artık gülecek

Bartın'da yaşayan TuğçeSümürtaş (8), 1 yıl önce karınağrısı şikayetiye hastaneye kaldırıldı.Karaciğerinde kitleolduğu saptandı. Son kontrolündeise kitlenin 3 milim büyüdüğüortaya çıktı. Ameliyatkararı alındı. Ancak aile, 15bin TL olan ameliyat masraflarınıkarşılamakta zorlandı.Sosyal medya üzerindenbaşlatılan kampanla ile ameliyatiçin gerekli olan paranın birbölümü toplandı. Baba NejatSümürtaş, "Destek olanherkese çok teşekkürederim" dedi.
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