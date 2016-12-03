Tuğçe’nin yüzü artık gülecek

Bartın'da yaşayan Tuğçe Sümürtaş (8), 1 yıl önce karın ağrısı şikayetiye hastaneye kaldırıldı. Karaciğerinde kitle olduğu saptandı. Son kontrolünde ise kitlenin 3 milim büyüdüğü ortaya çıktı. Ameliyat kararı alındı. Ancak aile, 15 bin TL olan ameliyat masraflarını karşılamakta zorlandı. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanla ile ameliyat için gerekli olan paranın bir bölümü toplandı. Baba Nejat Sümürtaş, "Destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.