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'lı hainlerin inine : 4 ölü

'nın ilçesinde terör örgütü ’nın hücre evine düzenlenen da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKlı hainlerin inine operasyon: 4 ölü
'nın ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, vatandaşların ihbarı üzerine, terör örgütü 'nın hücre evine özel harekat polisi tarafından saat 21.30 sıralarında düzenlendi. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si kadın 4 terörist öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 00:25
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