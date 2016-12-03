Kahraman yuvası

Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Yaklaşık bir metreyi bulan karda Jandarma Özel Harekât ile özel eğitimli askerlerin katıldığı operasyonlar sırasında bir grup PKK'lı terörist, bölgede geçici olarak kurulan askeri tabura sızmaya çalıştı. Askerlerin teröristleri tespit etmesi üzerine bölge yoğun ateş altına alındı.
15 TERÖRİST İMHA EDİLDİ
Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucunda 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Operasyonun devamında ise saldırıyı düzenleyen 15 terörist imha edilirken bölge terör unsurlarından temizlendi. Şehit düşen sözleşmeli er ÖzgürMutlu'nun Kırıkkale'deki, piyade er Servet Tomak'ın Bursa'daki ve sözleşmeli er Emre Şahin'in Çorum'daki baba evlerine ateş düştü. Şehit Şahin'in yaşadığı derme çatma eve Türk bayrağı asıldı.
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