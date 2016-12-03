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Baş ci Fetullah

kumpası iddianamesi tamamlandı. İddianamede bir numaralı sanık oldu. Aziz Yıldırım ve 75 kişinin müşteki olduğu dosyada Beşiktaş’ın yöneticisi Serdal Adalı’nın para karşılığı serbest bırakıldığı iddia edildi

Baş şikeci Fetullah
FETÖ'nün "futbolda " soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianame, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilettildi. İddianamede, bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen oldu. Gülen'in yanı sıra üyeleri Ali Fuat Yılmazer, Mutlu Ekizoğlu, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Halil İbrahim Koca, Orhan Erdemli, Mehmet Baransu, İhsan Kalkavan, Nazmi Ardıç, Suat Yıldırım, Şerif Tekalan'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 108 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İDDİANAMEDE 76 MÜŞTEKİ VAR
İddianamede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte 76 kişi "müşteki" sıfatıyla bulundu. Şüphelilerin "örgüt kurmak veya yönetmek", "silahlı terör örgüt üyeliği", "özel hayatın gizliliği", "usulsüz kayıt altına alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik", "iftira" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede FETÖ'cü bazı avukatların tutuklu sanıklarla iletişime geçerek belli miktar bir para karşılığı tahliye kararı aldırdıkları ileri sürülürken, Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serdal Adalı'nın da para karşılığı serbest bırakıldığı iddia edildi.

GALATASARAY İMAMI ARİF
FETÖ futbol yapılanmasına ilişkin iddianame hazır. İddianamede 22.5 yıla kadar hapisleri istenen eski milli futbolcular tutuklu İsmail Demiriz, tutuksuz Uğur Tütüneker ve firari Arif Erdem'in tüm FETÖ ilişkileri deşifre edildi. Buna göre; örgüt bir dönem Galatasaray'ı tamamen ele geçirdi. FETÖ'cü futbolcular, teknik direktör Lucescu'nun ayağını kaydırmaya çalıştı. Gizli tanık Mavi, "Lucescu döneminde Arif Erdem Galatasaray'da imam diye tabir edilen abiydi" dedi. Örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullanan firari Arif Erdem, cep telefonundan FETÖ elebaşısı Gülen'e ait telefon numarası ile 289 kez görüştü. Golcü Mustafa Kocabey, 309 gol attığı halde Milli Takım'a çağrılmadı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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