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Yine şoku

Yine yangın şoku
Konya'da dün bir lisenin kız undaki öğrenci odasında elektrik kontağından çıktı. O sırada yemek yiyen öğrenciler, duman kokusunu alınca büyük yaptı. Binadaki öğrenciler tahliye edildi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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