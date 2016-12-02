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Orgeneral Akar'dan anlamlı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düşen Üsteğmen Er'in ailesine başsağlığı diledi.

Orgeneral Akardan anlamlı ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düşen Üsteğmen Zafer Er'in ailesine taziye inde bulundu.

Orgeneral Akar, beraberindeki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve kuvvet komutanlarıyla şehit Er'in Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Orgeneral Akar, şehit Üsteğmen Er'in babası Mustafa, annesi Hatice ve kardeşi Astsubay Murat Er'e başsağlığı diledi.

Aile ile bir süre görüşen Orgeneral Akar, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 23:32
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