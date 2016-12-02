14 / 6
9 / 0
5 / -2
2 / -5
8 / -4
6 / 1
5 / -1
17 / 9
0 / -10
4 / -1
17 / 4
10 / 3
9 / 3
10 / -1
-1 / -7
7 / 2
3 / -7
0 / -3
1 / -2
10 / 0
10 / 3
10 / 4
6 / -1
3 / -2
14 / 2
9 / -1
6 / 2
11 / 1
5 / -7
1 / -7
0 / -9
6 / 2
12 / 0
13 / 4
1 / -5
2 / -3
16 / 6
7 / -3
10 / 0
10 / 3
14 / 5
11 / 3
5 / 0
8 / -5
1 / -7
2 / -2
5 / -6
6 / 1
7 / 0
4 / -5
13 / 4
11 / 7
9 / -3
7 / 1
5 / -5
12 / 4
8 / 2
17 / 8
13 / 1
3 / -2
4 / -4
6 / -7
14 / 4
16 / 4
11 / 3
8 / 4
15 / 5
8 / 4
8 / 4
2 / -6
12 / 3
4 / 1
11 / 4
5 / -1
11 / 3
1 / -7
6 / -2
3 / -5
10 / 7
2 / -4
7 / 5
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düşen Üsteğmen Zafer Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Orgeneral Akar, beraberindeki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve kuvvet komutanlarıyla şehit Er'in Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevini ziyaret etti.
Orgeneral Akar, şehit Üsteğmen Er'in babası Mustafa, annesi Hatice ve kardeşi Astsubay Murat Er'e başsağlığı diledi.
Aile ile bir süre görüşen Orgeneral Akar, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
- 02 Aralık 2016, Cuma 23:32
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.