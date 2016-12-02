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Olmadı yeğen!

, kızıyla evlenmesine izin vermeyen dayısına kurşun yağdırdı. Öldüğünü sanınca paniğe kapıldı. Başına silah dayayıp yaşamını sonlandırdı.

Olmadı yeğen!
Adana Ceyhan'da yaşayan Hakan Bulut dayısının kızı S.'ye aşık oldu. Genç adam hislerinin karşılıklı olduğunu öğrendi. Ardından dayısının kapısını çalarak kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Ancak işitme ve konuşma engelli olan dayısı Hüseyin Kavut, durumu öğrenince çılgına döndü. Yeğenine kızını vermek istemediğini işaret diliyle anlattı. Aradan geçen birkaç günün ardından ikili dün yine aynı konu yüzünden tartıştı. Hakan Bulut, kızını vermek istemeyen dayısına tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin Kavut, kanlar içinde yere yığıldı. Dayısını öldürdüğünü düşünen , tabancayı kendi başına dayadı. Ardından tetiğe basıp canına kıydı. Korkunç olaya şahit olan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulanslara alınan her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hakan Bulut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi incelenmek üzere morga kaldırıldı. Yaralı dayı Kavut ise ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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