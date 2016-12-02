Olmadı yeğen!

Adana Ceyhan'da yaşayan Hakan Bulut dayısınınkızı S.'ye aşık oldu. Genç adam hislerinin karşılıklı olduğunu öğrendi. Ardından dayısının kapısını çalarak kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Ancak işitme ve konuşma engelli olan dayısı Hüseyin Kavut, durumu öğrenince çılgına döndü. Yeğenine kızını vermek istemediğini işaret diliyle anlattı. Aradan geçen birkaç günün ardından ikili dün yine aynı konu yüzünden tartıştı. Hakan Bulut, kızını vermekistemeyen dayısına tabanca ileateş açtı. Kurşunların hedefi olanHüseyin Kavut, kanlar içindeyere yığıldı. Dayısını öldürdüğünü düşünen Hakan Bulut, tabancayı kendi başına dayadı. Ardındantetiğe basıp canına kıydı. Korkunç olaya şahit olan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulanslara alınan her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hakan Bulut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi incelenmek üzere morga kaldırıldı. Yaralı dayıKavut ise ilk müdahaleninardından ÇukurovaÜniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne sevk edildi.
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