Öldürdüğü eşinin maaşını almak istedi

Erzurum'dayaşayan Halilİbrahim Kızılkaya(43), 28 Mart'aboşandığı eşi NeslihanKızılkaya'yı(31) bıçaklayaraköldürdükten sonraintihara kalkıştı.Tedavisinin ardındantutuklanankatil, yargılamasırasında öldürdüğüeşinden kalan ölüm aylığının yarısınınçocuklarına, yarısının da kendisine verilmesiiçin SGK'ya dilekçe yazdı. Ancak kurumdanret cevabı aldı. Maaş, ölen kadının 2 çocuğunabağlanırken, cinayet davası karara bağlandı.Eşini katleden Kızılkaya, ağırlaştırılmışmüebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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