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Öldürdüğü eşinin maaşını almak istedi

Öldürdüğü eşinin maaşını almak istedi
Erzurum'da yaşayan Halil İbrahim Kızılkaya (43), 28 Mart'a boşandığı eşi Neslihan Kızılkaya'yı (31) bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Tedavisinin ardından tutuklanan katil, yargılama sırasında öldürdüğü eşinden kalan ölüm aylığının yarısının çocuklarına, yarısının da kendisine verilmesi için SGK'ya dilekçe yazdı. Ancak kurumdan ret cevabı aldı. Maaş, ölen kadının 2 çocuğuna bağlanırken, cinayet davası karara bağlandı. Eşini katleden Kızılkaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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