Ne yaptın Seçil

Beyazzehir, gençlerin hayatıyla oynadı. Kurbanlardan biri de 25 yaşındakiSeçil Aşık'tı. Antalya'da yaşayan Seçil, bir arkadaşını uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak isterken aynı batağa saplandı. 16 yaşında madde bağımlısı olan genç kız, Narkotik Büro'nun "Bir Bağımlı Bir HayatProjesi"ne katıldı ve 3 yıl süren tedaviyle uyuşturucudan kurtulmayı başardı. kolunda iğne izi bulundu Seçil Aşık, tedavinin ardından yeni bir hayata başladı. Kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Yazdığı tiyatro oyunlarıyla zehrin kararttığı hayatları anlattı. Ancak genç kız, bir süre önce tekrar uyuşturucuya başladı. Seçil Aşık, önceki akşam erkek arkadaşı İrfan B. ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonrafenalaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, Antalya Adli TıpKurumu'na gönderilen Seçil Aşık'ın cesedinde incelemeler yaptı. SeçilAşık'ın sağ kolunda iğne izleriolduğu anlaşıldı. İşlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Aşık'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aşık'ın arkadaşı İrfan B. ise gözaltına alındı.
ARKADAŞKURBANI Uyuşturucu kurbanı olan Seçil Aşık, tiyatro oyunu yazıp, kendi hayatını anlattığı "Hayattan Kesitler" adlı oyunu sahnelemişti. Hayatını yazarak kitap haline getirmek isteyen genç kız, yaptığı makyajla film setlerinin aranan ismi haline gelmişti. Aşık, 2014'te verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Uyuşturucuyla lise öğrencisiyken erkek arkadaşım aracılığıyla tanıştım. 'Bir defadan ne olacak' diyerek kullandım. Sonra her gün kullanmaya başladım. Okuldan atıldım. 47 kilodan 38 kiloya düştüm. Kullandığım enjektörlerden dolayı kolum enfeksiyon kaptı. Az kalsın kolum kesilecekti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.