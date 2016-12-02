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Ne yaptın Seçil

Antalyalı uyuşturucudan kurtulduktan sonra hayatını zehirle mücadeleye adadı. Ancak bir süre sonra tekrar batağa saplandı.

Ne yaptın Seçil
Beyaz zehir, gençlerin hayatıyla oynadı. Kurbanlardan biri de 25 yaşındaki Seçil Aşık'tı. Antalya'da yaşayan Seçil, bir arkadaşını uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak isterken aynı batağa saplandı. 16 yaşında madde bağımlısı olan genç kız, Narkotik Büro'nun "Bir Bağımlı Bir Hayat Projesi"ne katıldı ve 3 yıl süren tedaviyle uyuşturucudan kurtulmayı başardı. kolunda iğne izi bulundu , tedavinin ardından yeni bir hayata başladı. Kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Yazdığı tiyatro oyunlarıyla zehrin kararttığı hayatları anlattı. Ancak genç kız, bir süre önce tekrar uyuşturucuya başladı. Seçil Aşık, önceki akşam erkek arkadaşı İrfan B. ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Seçil Aşık'ın cesedinde incelemeler yaptı. Seçil Aşık'ın sağ kolunda iğne izleri olduğu anlaşıldı. İşlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Aşık'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aşık'ın arkadaşı İrfan B. ise gözaltına alındı.

ARKADAŞ KURBANI
Uyuşturucu kurbanı olan Seçil Aşık, tiyatro oyunu yazıp, kendi hayatını anlattığı "Hayattan Kesitler" adlı oyunu sahnelemişti. Hayatını yazarak kitap haline getirmek isteyen genç kız, yaptığı makyajla film setlerinin aranan ismi haline gelmişti. Aşık, 2014'te verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Uyuşturucuyla lise öğrencisiyken erkek arkadaşım aracılığıyla tanıştım. 'Bir defadan ne olacak' diyerek kullandım. Sonra her gün kullanmaya başladım. Okuldan atıldım. 47 kilodan 38 kiloya düştüm. Kullandığım enjektörlerden dolayı kolum enfeksiyon kaptı. Az kalsın kolum kesilecekti."

Erdoğan ÖZTÜRK/ÖZEL
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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