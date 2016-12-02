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İstanbul'da !

İstanbul Büyükçekmece'de bir akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İstanbulda patlama! Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece'de İçel Caddesi'ndeki Tecimen Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada meydana geldi.

Patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak, vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 13:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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TC TC

Midesine kacan sinegi öldürmek icin zehir icen bir adam sirasi geldimi tankerede kaynak yapar..!

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evet0
hayır0
cevapla 02.12.2016 14:01
delidumrul delidumrul

Akıl var mantık var nerede görülmüş tankere kaynak yapıldığı geçmiş olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.12.2016 13:30
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