Büyükçekmece'de İçel Caddesi'ndeki Tecimen Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak, vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor.
İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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Midesine kacan sinegi öldürmek icin zehir icen bir adam sirasi geldimi tankerede kaynak yapar..!
Akıl var mantık var nerede görülmüş tankere kaynak yapıldığı geçmiş olsun
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