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İkinci ameliyat

İkinci ameliyat
Yürüme güçlüğü çeken ünlü sinema sanatçısı (73) iki hafta önce Liv Hospital Hastanesi'nde kalça kemiğinden ameliyat oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk'ün yaptığı ameliyatla ayağa kalkan ve sağlığına kavuşan sanatçı, önceki gün evinde düştü. Kalçasına takılan protez zarar gördü. Bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, ikinci kez bıçak altına yattı. Protez değiştirildi. Hastanedeki tedavisi sürüyor.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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