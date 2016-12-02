Erkek cinayeti!

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Ancak bu sefer durum değişti. 54 yaşındaki kadın, tartıştığı eski eşini öldürdü. İzmir'de Meryemİlingi (54), bir süre önce boşandığı eski eşi Muharrem Şinasi Bilgi'nin (55) barışma teklifini kabul etti. İkili tekrar birlikte yaşamaya başladı. Dün alışverişe çıkan çift, otomobili cadde üzerinde park etti. İlingi, üşüdüğünüve eve gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili tartıştı. Bilgi, torpidodaki tabancasını alarak kadına doğrulttu. Arbede sırasında silahı eline geçiren Meryem İlingi, eski eşini başından vurdu. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, adamın hayatınıkaybettiğini belirledi. Aracınbaşında bekleyen İlingi, polistarafından gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.