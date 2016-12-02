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Erkek cinayeti!

Meryem İlingi, kendisine silah çeken eski eşini alt etti. Adamı başından vurarak öldürdü.

Erkek cinayeti!
Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Ancak bu sefer durum değişti. 54 yaşındaki kadın, tartıştığı eski eşini öldürdü. İzmir'de Meryem İlingi (54), bir süre önce boşandığı eski eşi Muharrem Şinasi Bilgi'nin (55) barışma teklifini kabul etti. İkili tekrar birlikte yaşamaya başladı. Dün alışverişe çıkan çift, otomobili cadde üzerinde park etti. İlingi, üşüdüğünü ve eve gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili tartıştı. Bilgi, torpidodaki tabancasını alarak kadına doğrulttu. Arbede sırasında silahı eline geçiren Meryem İlingi, eski eşini başından vurdu. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın başında bekleyen İlingi, polis tarafından gözaltına alındı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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