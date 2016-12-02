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Diyetle eridi

Diyetle eridi
Kuzey Kıbrıslı Meliha Kaya (24), çocukluğunda kilo almaya başladı. Bir türlü zayıflayamadı. Yüksek lisans öğrenimi için geldiği Manisa'da diyetisyene gitme kararı aldı. 90 kilo olan genç kız uyguladığı diyetle 7 ayda 35 kilo vererek 55 kiloya düştü. Kiloları nedeniyle çevresinden baskı gördüğünü anlatan , "Öncelikle azim, sabır ve zaman gerekli. 95 kiloyken tüm hareketlerim kısıtlıydı. Ayakkabımı bağlayamıyordum, merdiven çıkarken çok zorlanıyordum. Şimdi 35 kilo vererek gerçekten kendimi çok hafif hissediyorum. Ayakkabımı rahatlıkla bağlayabiliyorum, merdivenleri iki iki, üç üç çıkıyorum." diye konuştu. Kıbrıs'a gittiğinde yeni halini gören ailesinin şok geçirdiğini de belirten Kaya şöyle devam etti: "Yakınlarım, 'Bu sen misin?', 'Sana ne olmuş, ne kadar zayıflamışsın' dedikçe ben daha da motive oldum. Sağlıklı beslenmeye başlayacaklara tavsiyem şu: zaman, sabır, azim, irade ve muhakkak bir diyetisyene danışılmalı."
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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