Diyetle eridi

Kuzey Kıbrıslı Meliha Kaya (24), çocukluğunda kilo almaya başladı. Bir türlü zayıflayamadı. Yüksek lisans öğrenimi için geldiği Manisa'da diyetisyene gitme kararı aldı. 90kilo olan gençkız uyguladığıdiyetle 7 ayda 35kilo vererek 55kiloya düştü. Kiloları nedeniyle çevresinden baskı gördüğünü anlatan Meliha Kaya, "Öncelikleazim, sabır ve zamangerekli. 95 kiloyken tüm hareketlerim kısıtlıydı. Ayakkabımıbağlayamıyordum,merdiven çıkarkençok zorlanıyordum. Şimdi 35 kilo vererek gerçekten kendimi çok hafif hissediyorum. Ayakkabımı rahatlıkla bağlayabiliyorum, merdivenleri iki iki, üç üç çıkıyorum." diye konuştu. Kıbrıs'a gittiğinde yeni halini gören ailesinin şok geçirdiğini de belirten Kaya şöyle devam etti: "Yakınlarım, 'Bu sen misin?', 'Sana ne olmuş, ne kadar zayıflamışsın' dedikçe ben daha da motive oldum. Sağlıklı beslenmeye başlayacaklara tavsiyem şu: zaman, sabır, azim,irade ve muhakkak birdiyetisyene danışılmalı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.