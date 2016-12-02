Cinsel istismar sanıklarına tahliye

Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman uyruklu C.H. (17), 17 Eylül'de polise gitti. Otelin animasyon şefi S.B. (24) ve animasyon müdürü H.B.'nin (38) kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan haklarında dava açılan sanıklar, suçlamaları reddetti. Sanıklar C.H.'nin 18 yaşından küçük olduğunu bilmediklerini söyledi. S.B., Alman kızla zorla cinsel ilişkiye girmediğini iddia ederek, "C.H. viski bardağıyla yanımıza geldi. H.B.'nin kucağına oturdu. Ben buna bozuldum. Onların ilişkiye girdiklerini görmedim" dedi. H.B. ise C.H.'nin 24- 25 yaşlarında gösterdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. Sanıklar, adli kontrol şantıyla tahliye edildi.