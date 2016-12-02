Özel Kuvvetler Komutanlığının dışarıdan ilk defa yaptığı personel alımı yoğun ilgi gördü. Bordo bereli olabilmek için 35 bin 24 kişi başvurdu.

Özel Kuvvetler Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığınca muvazzaf subay ve astsubay alımı gerçekleştirildi.

Bakanlığın Personel Temin Dairesi Başkalığınca yapılan alım birçok açıdan ilk olma özelliği taşıdı. Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapıldı. Söz konusu alım, komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini bakımından da ilk olma özelliği taşıdı.

Bu kapsamda komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınması planlandı. Ay başında başlayan başvurular yoğun ilgi gördü. Kasım ayının sonunda biten Özel Kuvvetler Komutanlığının personel alımı için 35 bin 24 kişi müracaat etti. Bunlardan 12 bin 10'u muvazzaf subaylık, 23 bin 14'ü muvazzaf astsubaylık için gerçekleştirildi.

Muvazzaf subaylığa başvurmak için en az lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 alma şartı arandı. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 alma şartı istendi.

Başvuruların sona ermesinin ardından müracaatların değerlendirilmesi için hemen komisyonlar toplanacak. Güvenlik soruşturmaları ve mülakatı geçenlerden detaylı sağlık raporu istenecek.