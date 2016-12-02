Bodrum bataklığı!

Muğla'da özel bir kreşte çalışan YelizŞ., yaşadığı tartışma sonrası işinden ayrıldı. Kafasını dağıtmak isteyen genç kız dün, Bodrum'dayaşayan halasınınyanına gitmek içinotobüs terminalindenminibüse bindi. Marmaris Kavşağı'nda ise araçtan indi. Sahile doğru yürümeye başladı. Havanınkararmasıyla yolunukaybetti. Bu sırada telefonunu da suya düşürdü. Sazlık vebataklık bölgedemahsur kaldı. Uzun süre "imdat,kurtarın beni" diye bağıran Yeliz Ş.'nin yardım çığlıklarını duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. 3 saat sonra Yeliz Ş.'ye ulaşıldı. Korkudangözyaşlarına boğulan gençkızı ise sakinleştirmek kolayolmadı.
'HEMEN DIŞARI FIRLADIM'
Ayakkabılarının da çamurda kaybolduğunu öğrenilen Yeliz Ş., askeri personelin yardımıyla mahsur kaldığı alandan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansta yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorunun olmadığı belirlenen genç kız, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Ardından da Fethiye'den gelen ailesiylebirlikte evine döndü. Kurtarma çalışmalarına katılan bir vatandaş şunları ise söyledi:"Evde oturuyordum. Çığlık sesiduyunca dışarı fırladım. Hemen jandarmayı aradım. Ekiplerlebirlikte yola koyulduk."
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