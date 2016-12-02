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Bodrum bataklığı!

24 yaşındaki Yeliz, Bodrum’daki yakınlarının yanına gitmek için evden çıktı. Yolunu kaybederek sazlık ve bataklık alana daldı. Mahsur kaldı. Genç kız, 3 saat sonra kurtarıldı.

Bodrum bataklığı!
Muğla'da özel bir kreşte çalışan Yeliz Ş., yaşadığı tartışma sonrası işinden ayrıldı. Kafasını dağıtmak isteyen genç kız dün, Bodrum'da yaşayan halasının yanına gitmek için otobüs terminalinden minibüse bindi. Marmaris Kavşağı'nda ise araçtan indi. Sahile doğru yürümeye başladı. Havanın kararmasıyla yolunu kaybetti. Bu sırada telefonunu da suya düşürdü. Sazlık ve bataklık bölgede mahsur kaldı. Uzun süre "imdat, kurtarın beni" diye bağıran .'nin yardım çığlıklarını duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. 3 saat sonra Yeliz Ş.'ye ulaşıldı. Korkudan gözyaşlarına boğulan genç kızı ise sakinleştirmek kolay olmadı.

'HEMEN DIŞARI FIRLADIM'
Ayakkabılarının da çamurda kaybolduğunu öğrenilen Yeliz Ş., askeri personelin yardımıyla mahsur kaldığı alandan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansta yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorunun olmadığı belirlenen genç kız, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Ardından da Fethiye'den gelen ailesiyle birlikte evine döndü. Kurtarma çalışmalarına katılan bir vatandaş şunları ise söyledi: "Evde oturuyordum. Çığlık sesi duyunca dışarı fırladım. Hemen jandarmayı aradım. Ekiplerle birlikte yola koyulduk."
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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