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Ayrılık köprüsü

Ayrılık köprüsü
Muğla'da yaşayan M. isimli vatandaş, eşi tarafından terk edildi. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün, bir köprünün korkuluklarının arka bölümüne geçen adam üzerine benzin döktü. Kendisini yakacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine Polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler olası bir yakmaya karşı köpüklü su ve kuru kimyevi maddesini hazır bekletti. Polislerin ikna çabaları sonrası eyleminden vazgeçen vatandaş üzerindeki çakmak ve diğer malzemeleri yere bıraktıktan sonra karakola götürüldü.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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