Ayrılık köprüsü

Muğla'da yaşayan M. isimli vatandaş, eşi tarafından terk edildi. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün, birköprünün korkuluklarının arkabölümüne geçen adam üzerinebenzin döktü. Kendisini yakacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine Polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler olası bir yakmaya karşı köpüklü su ve kuru kimyevi maddesini hazır bekletti. Polislerin ikna çabaları sonrası eyleminden vazgeçen vatandaş üzerindeki çakmak ve diğermalzemeleriyere bıraktıktansonra karakola götürüldü.
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