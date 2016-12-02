Asitçi enişteye 9 yıl 6 ay hapis

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ünlü bir restoranda 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'ya kimyasal saldırı düzenleyip bir gözünün kör olmasına sebep olan Cihan Araçman, son savunmasını yaptı. Bir yıldır tutuklu olan sanık, "Ben o maddeyi boya sanmıştım. Çok üzgünüm. Bundan sonra ailenin maddi ve manevi yanında olacağım" diyerek tahliyesini istedi. Anne Işıl Güven, "Çocuğumu öldürme çalıştı. En ağır ceza verilsin" dedi. Savcının "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek"ten 24.5 yıla kadar hapsini istediği Araçman'ın tahliye istemi reddedildi. Hakim, 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Asitçi, İnfaz Yasası'na göre 5 yıl sonra özgür kalacak...