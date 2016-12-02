9’uncu kattan düştü

Kütahya'da dün 9 katlı inşaat halindeki binanın son katında tahta kalıp çakan 50 yaşındaki İsmail Polat, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan düştü. Beton zemine çakılan talihsiz adam feci şekilde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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