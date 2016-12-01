Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı. İki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.
Yıldırım-Bahçeli görüşmesi başladı
Yeni anayasa çalışmaları için bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Etiketler: Devlet Bahçeli , Binali Yıldırım
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