Yol Durumu
  1. En hüzünlü veda

Yıldırım-Bahçeli görüşmesi başladı

Yeni anayasa çalışmaları için bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Kritik görüşme başladı!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı. İki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 01 Aralık 2016, Perşembe 15:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar