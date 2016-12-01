Bir kez şehit oldu, 1278 kez doğdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz akşamı beraberindeki askerlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için harekete geçen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, hani darbe girişiminin başarıya ulaşmasını engelleyen Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı, demokrasi kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, 15 Temmuz'dan sonra doğan bebeklerde yaşatılıyor.
VEFA BORCU
Aileler, Türkiye'nin geleceğini karanlıktan kurtarmak amacıyla canını vatanı uğruna feda eden şehit Astsubay Halisdemir'e vefa borcunu ödemek için, 15 Temmuz'dan sonra doğan çocuklarına şehidin ismini veriyor. Yeni doğan erkek bebeklerinin isminde şehit Halis Demir'i yaşatmak isteyen aileler, nüfus müdürlüklerine başvurarak bu isteklerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Demokrasi kahramanı şehit Halisdemir'in anısını yaşatmak için bin 260 aile yeni doğan çocuklarına "Ömer Halis" ismini koydu. Bazı ailelerde şehit askerin adını olduğu gibi yaşatmayı tercih etti. Türkiye genelinde 18 aile de dünyaya gelen bebeğine "Ömer Halisdemir" ismini verdi. FETÖ'cü darbeciler tarafından açılan ateşle şehit edilen Halisdemir'e vatandaşlarca gösterilen teveccüh kahramana vefa olurken FETÖ'ye de cevap niteliği taşıyor.
URFA'DA 68 BEBEK ŞEHİDİN İSMİNİ ALDI
Kahraman askerin ismini yaşatmak isteyen ailelerin en çoğu Şanlıurfa'dan çıktı. Halisdemir'in memleketi Niğde ise 4. sırada yer aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; Şanlıurfa'da 68, Kahramanmaraş'ta 67, Erzurum'da 60, Niğde'de 51, Samsun'da 51, Trabzon'da 47, Konya'da 46, Adıyaman'da 45, Sivas'ta 44, Malatya'da 41, Ordu'da 32, Tokat'ta 32, Yozgat'ta 31, Hatay'da 29, Aksaray'da 27, Giresun'da 27, Ankara'da 26, Çorum'da 26 bebekte 'Ömer Halis' ismi yaşatıldı.
60 BİNİNCİ BEBEĞE DE KAHRAMANIN İSMİ VERİLDİ
Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin 7 yıldır uyguladığı "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında geçtiğimiz hafta 60 bininci bebek dünyaya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve belediye çalışanları aileyi evde ziyaret etti. Selma ve Fatih Demir çift dünyaya yeni gelen bebeğine 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde kahramanca şehit düşen Ömer Halis'in ismini verdi. Soy isimleri de 'demir' olan aile kahramanın ismini çocuklarında yaşatmak istedi. Hem proje kapsamında 60 bininci çocuk olması hem de kahraman şehit Ömer Halis Demir ismini taşıması nedeni ile şanslı bebeğe kutlama yapıldı.
ERKAM ÇOBAN
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