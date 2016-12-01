Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen koordinesinde Selda Binboğa Kurtuluş ve Ali Alper Saylan'ın yürüttüğü Merasim Sokak saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi.68 teröristin "devletin birliğini bozma", "terör örgütü kurma, yönetme" ve "nitelikli kasten adam öldürme" başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları İddianamede sanıklar listesinin ilk sıralarında, PYD ele başı Salih Müslim, PKK yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar ve Fehman Hüseyin yer aldı.
BOMBA DÜZENEKLERİ KAVURMA TENEKESİYLE GELDİ
İddianamede 2005 yılında PKK/KCK'ya katıldığı belirtilen canlı bomba Abdülbaki Sömer'in 8 Temmuz 2014'te kendisini Suriyeli "Salih Neccar" ismiyle tanıtarak Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edip Suriye'ye geçtiği belirtildi.
İddianamede,saldırı planının 6 ay önce yapıldığı, Abdülbaki Sömer'in saldırıdan 2.5 ay önce Ankara'ya gelerek inşaat taşeronluğu yapan sanık Kutbettin Onur'un yanına AŞTİ'den 55 TL taksi ücreti ödeyerek gittiği belirtildi. İddianamede, sanık Onur'un örgütten aldığı talimat doğrultusunda "Porsipi'nin selamı var" parolasıyla bomba malzemesini ve aracı temin eden kişilerle irtibat kurduğu aktarıldı. Sömer'in, saldırıyı organize eden Kutbettin Onur'un yanına "inşaat işçisi" görünümde yerleştiği ve ikilinin birçok kez saldırı yapılacak bölgede başka bir araçla keşif yaptıkları belirtildi. Araca yerleştirilen patlayıcı maddelerin iki ayrı parti halinde gönderildiği belirtilen iddianamede "1'i 42 kilogramlık sanayi tüpü, diğeri 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine patlayıcı madde yerleştirilmiştir. Bomba elektronik radyo frekanslı uzaktan kumandalı anahtar sistemiyle yapılmıştır. Tesirini artırmak için çivi ve vida gibi metal parçalar kullanılmıştır. Mazotun içine TNT VE RDX gibi canlılar üzerinde yanıcı özelliği olan patlayıcı maddeler kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Bomba yapımında kullanılan gübrenin 3 çuval içinde, patlayıcı düzeneğinin 2 ayrı kavurma tenekesi içinde inşaata getirildiği belirtildi.
İddianamede canlı bomba Abdülbaki Sömer'in söz konusu eylemi gerçekleştirmeden önce "Şehit Zilan Ölümsüzler Taburuna Fedai Eylem Raporumdur" başlıklı mektupla yapacağı saldırıyı önceden itiraf ettiği aktarıldı.
PYD'Lİ MÜSLÜM PKK'LI HÜSEYİN'İN GÜDÜMÜNDE
İddianamede, saldırının emrinin aralarında PYD elebaşı Salih Müslüm ve Murat Karayılan'ın da olduğu KCK Üst Konseyi tarafından verildiğine dikkat çekildi. PYD'nin ele başı Salih Müslüm'ün KCK Yürütme Konseyi üyesi ve halen PKK terör örgütünün Suriye Genel Sorumlusu "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in güdümünde hareket ettiği belirtilen iddianamede, KCK/PKK ve uzantısı PYD'nin işbirliğine de yer verildi.
İKİ PARÇAYI BİRLEŞTİRİP KAOS ORTAMI YARATACAKLAR
İddianamenin en dikkat çekici bölümü, eylemin amacına yönelik ifadelerin yer aldığı bölüm oluşturdu. Savcılık iddianamede, sanıklardan Yılmaz Kaşbaş'ın ifadelerine yer verdi. Kaşbaş ifadesinde özetle, "PKK terör örgütünün Suriye kanadı olan PYD'ye örgüt mensubu desteği sunduğunu, özellikle son süreçte Suriye'de yaşanan iç savaşa bağlı olarak terör örgütünün Suriye kanadı olan PYD sürekli olarak askeri, lojistik ve silah yardımında bulunduğunu, terör örgütünü son süreçte yaptığı toplantılarda bu bölgede özerk bir Kürdistan kurulması için destek verilmesini, bu bölgenin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile birleşip Türkiye'de kaos ortamı oluşturacaklarını, ilerleyen aşamada ise Türkiye'den de toprak parçası almayı amaçladıklarını, bu kapsamda kırsala katılımları artırmaya çalıştıklarını, PYD'ye yapılan yardımların özellikle GARE alanından bölgeye aktarıldığını, YPG'nin ise PYD'nin askeri kanadı olduğunu" anlattı.
TÜRKİYE ESAD REJİMİNİN ARASI BOZULUNCA SALDIRI TALİMATLARI BAŞLADI
Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeyi planlayan terör örgütünün daha önce Diyarbakır Çınar'da, İstanbul ve Adana'da düzenlediği saldırılarda kullandığı bomba tipinin aynısını Merasim Sokak saldırısında da kullandığı anlatıldı. Türkiye'nin Esad rejimi ile arasının bozulmasından sonra silahlı güçlerine sık sık eylem talimatı veren KCK/PKK'nın Türkiye'de peş peşe saldırılar düzenlediği vurgulandı.
MERASİM MAĞDURU FETÖ ŞÜPHELİSİ
İddianamede ayrıca mağdurlar listesinde yer alan FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu belirtildi. FETÖ darbe girişimine iştirak ettiği ileri sürülen şüpheliler arasında TSK'dan ihraç edilen eski Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanı firari Tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer ile eski Genelkurmay Askeri Savcısı Binbaşı firari Kurtuluş Kaya'nın olduğu belirtildi. Öte yandan saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan örgüt şeması da iddianameye konuldu.
SABAH
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