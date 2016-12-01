Meclis'ten flaş Aladağ kararı

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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ortak önergeleriyle, Adana'da özel yurttaki yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe 19:02
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Türkiye genelinde bütün okullarda ve yurtlarda modern otomatik (sprinkler)sulu yangın söndürme sistemlerine ivedilikle uygulamada geçilmelidir,uygulanmalıdır ve ciddi denetlenmelidir.Yangın anında terk eğitimleri sık sık yapılmalıdır.
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