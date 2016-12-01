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Meclis'ten flaş Aladağ kararı

Aladağ'daki kız yurdunda çıkan yangın faciasıyla ilgili Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Meclisten flaş Aladağ kararı
nda, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ortak önergeleriyle, 'da özel yurttaki yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 19:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmud Mahmud

Türkiye genelinde bütün okullarda ve yurtlarda modern otomatik (sprinkler)sulu yangın söndürme sistemlerine ivedilikle uygulamada geçilmelidir,uygulanmalıdır ve ciddi denetlenmelidir.Yangın anında terk eğitimleri sık sık yapılmalıdır.

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cevapla 01.12.2016 19:25
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