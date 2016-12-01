Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutalığı ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
6 KİŞİ SERBEST KALDI
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktan serbest bırakılırken, 29'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20 TUTUKLAMA
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
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