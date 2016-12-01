Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbarat üzerine Şemdinli kırsalı Derecik beldesi Kilittepe bölgesine havan ve top atışları gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, atışlar sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini tespit etti. Teröristlerin öldürüldükleri, diğer bölücü terör örgütü üyeleri arasındaki telsiz konuşmalarıyla da teyit edildi.

Tespit edilen telsiz görüşmesinde bir teröristin, "Her yer toz duman. İki arkadaşımız yerde herhalde öldüler, hiç gibi kıpırdamadan yatıyorlar. Bir arkadaşımız öbür tarafa doğru kaçmış, sanırım korkudan saklanmış, şokta." ifadeleri yer aldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen hafta bir askerin şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlendi.