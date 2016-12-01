Gül: Fitneciler

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'deki bazı isimlerle yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Gül, bu iddialara cevap verdi: Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...