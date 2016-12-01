FETÖ'nün paçavrası kapatılırken bile himmet dilendi

15 Temmuz kalkışmasının faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propaganda aracı Zaman gazetesi Almanya'da dün son baskısını yaptı. Türkiye'de aylar evvel kapatılan korsan gazete Zaman, yeniden kağıt baskı yapmanın maddi desteğe bağlı olduğunu yazdı.

"ARZU VARSA DESTEK OLUN!"

"Bu arzu eğervarsa ve ona uygun olan haftalıksa haftalık, aylıksa aylık bir Zaman çıkarmak her zaman mümkün. Maddi imkanların, okur desteğinin buna uygun olması kaydıyla" denildi. Köşe yazarlarının, son sayıda kuyruğu dik tutma gayreti dikkat çekti.



