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FETÖ'nün paçavrası kapatılırken bile himmet dilendi

Türkiye'de kapısına kilit vurulan ancak terör destekçisi Almanya'da yayına devam eden Zaman dün son baskısını yayınladı. Terör paçavrasının kapatılırken bile himmet dilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

FETÖnün paçavrası kapatılırken bile himmet dilendi

15 Temmuz kalkışmasının faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propaganda aracı Zaman gazetesi Almanya'da dün son baskısını yaptı. Türkiye'de aylar evvel kapatılan korsan gazete Zaman, yeniden kağıt baskı yapmanın maddi desteğe bağlı olduğunu yazdı.

"ARZU VARSA DESTEK OLUN!"
"Bu arzu eğervarsa ve ona uygun olan haftalıksa haftalık, aylıksa aylık bir Zaman çıkarmak her zaman mümkün. Maddi imkanların, okur desteğinin buna uygun olması kaydıyla" denildi. Köşe yazarlarının, son sayıda kuyruğu dik tutma gayreti dikkat çekti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 15:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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anadolu anadolu

def olup gitsinsenşerefsizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.12.2016 16:07
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

çakallar dilenmeye alışmış...NE YAPSINLAR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.12.2016 16:04
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