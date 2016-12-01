Erdoğan’ı öldürmeye gittiler

'SEN EKİBİ KUR, SİLAHLARI BEN BULURUM'
İddianameye göre, baskını planlayıp yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş, 14 Temmuz'da Ankara'da, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olan ve suikastçıların komutanlığını yapan Binbaşı Şükrü Seymen'e, "Sen dahil 12 kişilik tim hazırla. Silahı, teçhizatı, helikopteri ben tedarik edeceğim. TSK yönetime el koyacak" dedi.
Suikast timindeki Özel Kuvvetler personelini Binbaşı Şükrü Seymen, MAK personelini Taner Berber, SAT personelini de Özay Cödel seçti. Şükrü Seymen gruba "Cumhurbaşkanı'nın yanında 3-4 kişilik bir koruma ekibi var ve tatil modundalar. Operasyonu Özel Kuvvetler yapacak, MAK ekibi geri emniyeti alacak" dedi. Gökhan Şahin Sönmezateş de, "Teslim ol çağrısı yapılacak. Silahlı mukavemet olursa çatışılacak" dedi.
ERDOĞAN'IN YERİNİ YAVERİ SÖYLEDİ
Suikastçılar, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde hazırlık yaparken, saat 00.05'te üsse gelen Cumhurbaşkanlığı başyaveri Ali Yazıcı, Erdoğan'ın yerini haber verdi.
2'si Cougar, biri de Sikorsky 3 helikopterle saat 03.30'da otel bahçesine giren suikastçılar, "Tayyip'in villaları nerede" diyerek, Cumhurbaşkanını aramaya başladı. Binbaşı Şükrü Seymen, koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etti. Seymen, Emniyet Amiri Murat Bayrak'ı da, "Nerede o hırsız? Nereye gittiğini söyle yoksa bacağına ateş ederim" diye tehdit etti. Şükrü Seymen ayrıca polislere, "Silahsız olarak dışarıya çıkın yoksa içeriye roket atacağım" diye bağırdı.
PİLOTTAN, GÜLEN BEDDUASI ÇIKTI
Zekeriya Kuzu kaçarken, polislerden Mustafa Üstündağ, Metin Yılmaz ve Hamza Eroğlu'nun kimlikleri ile cüzdanlarını da gasp etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bulmayan darbeciler, Sönmezateş'in helikopterden verdiği talimatla polisleri, "Arkanızı dönerseniz ölürsünüz" diye tehdit edip otelden ayrıldı.
Sikorsky helikopterden koruma polislerine ateş açan Haldun Gülmez'in üzerinden çıkan, el yazısı ile yazılmış "H.E. Duaları" (Hoca Efendi Duaları) başlıklı kâğıtta, "Kulun Tayyip Erdoğan'ın şerrinden, ordularının, etbaının ve taraftarlarının şerrinden, cin ve insanların şerrinden kendinden başka ilah olmayan ve semayı, yerin üzerine izni olmaksızın düşmekten alıkoyan Allah'a sığınırım (...)" şeklindeki Fetullah Gülen bedduası çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.