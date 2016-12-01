Darbenin kilit ismi aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığında görülen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 27 Mayıs'ta emekliye ayrılan emir astsubayı Başçavuş Serhat Pahsa'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranmasına devam ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Genelkurmay Başkanlığından alınan görüntü kayıtlarında komutanları derdest eden askerler arasındaki sivil kıyafetli bir kişi dikkati çekti.

Rütbeli askerlere emirler verdiği görülen bu kişinin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 27 Mayıs'ta emekliye ayrılan emir astsubayı Başçavuş Serhat Pahsa olduğu tespit edildi.





Genelkurmay Başkanlığına gönderilen MİT raporlarında FETÖ mensubu olduğu öne sürülen Pahsa'nın, 1 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliye sevk edileceğini anladığı, bunun için de YAŞ'ı beklemeden mayıs ayında emekliye ayrıldığı öğrenildi.

KİLİT KONUMA SAHİP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cuntacı astsubayları organize eden ekipte kilit konuma sahip olduğu belirlenen ve darbe girişiminin ardından firar eden Serhat Pahsa'nın fotoğraflarını basına dağıttı.

Pahsa'nın adı, Orgeneral Akar'ı dinleyen itirafçı Levent Türkkan ve Gökhan Eski'nin ifadelerinde de yer almıştı. Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'i makam odasına ses kayıt cihazı koyarak dinlediklerini itiraf eden Türkkan, Akar'ın emir subayı olduktan sonra dinleme işini bıraktığını belirtmiş, "Dinleme işini Serhat Pahsa ve soyadını bilmediğim 'Şener' isimli başçavuşlara yaptırdıklarını öğrendim." diye ifade vermişti.

Öte yandan, darbeci askerlerin aynı anda cep telefonlarına gelen mesajlara baktıkları da görüntüye yansıdı. Bu durumun darbecilerin "Bylock" ve "Eagle" programlarını kullandıklarını ortaya koyduğu belirtildi.

Darbecilerin aynı anda telefonlarına gelen mesajları okudukları anın, TRT'deki sözde darbe bildirisinin okunduğu saate denk geldiği de savcılıkça tespit edildi.