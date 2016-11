Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan, "Bizi Avrupa'dan dışlamaya ne Avrupa Birliği kurumlarının ne de ırkçılık hastalığının pençesine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Avrupa devletlerinin gücü yetmez. Biz Avrupa'da misafir değil, ev sahibiyiz. AB ve bazı Avrupa ülkeleriyle son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, güncel siyasi çatışmalardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerin coşkusu bize daha çok çalışma konusunda moral veriyor.Biliyorsunuz ülkemiz siyasetinde maalesef millete hakaret etmeye marifet sayan anlayış. Geçtiğimiz günlerde bir parti lideri konuşuyor. Neymiş, millet onlara destek vermiyormuş. Milletle ilgili ağzından tek bir hayır söz çıkmayanlara millet neden destek versin.Hem hareket edeceksin, hem destek bekleyeceksin, bu sağlıklı bir ruh hali değildir. Ah Aşık Veysel Ankara'ya sokmadılar, niye tipini beğenmediler.Seçim demek millete gitmek demektir. Bunların böyle bir derdi yok. Artık bunlar bizim muhatabımız değil. Bizim muhatabımız milletmizin kendisidir.



BİZİ AVRUPA'DAN KOVMAYA GÜÇLERİ YETMEZ

Türkiye'yi Batılı bir ülke olarak tanımlarsanız eksik ifade etmiş olursunuz. Türkiye'yi Doğulu bir ülke olarak tanımlarsanız eksik ifade etmiş olursunuz. Gerçekten de tüm tanımların doğru ama eksik olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz.650 yılı aşkın süredir Avrupa'da varız ve var olmaya devam edeceğiz. Trakya'daki şehirlerimizi bir kenara koyup Avrupa genelinde 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Yüz binlerce vatandaşımız geleceklerini orada kurdular. Bizi oradan kovmaya Avrupa devletlerinin gücü yetmez. Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz.Hedefimiz kökü mazide olan atiyi kurmaktır.



AB VERDİĞİ SÖZLERİ TUTARSA...

AB ülkemize söz verdiği ama kasıtlı olarak tutmadığı adımları attığında biz de iyi niyetimizi göstereceğiz. Artık tek taraflı adım atma dönemi bitti. Artık ne kadar ekmek o kadar köfte. Bize ne verirseniz bizden o kadarını alırsınız. AB'nin peşinden koşmaya niyetimiz yok. 53 yıl oyalandık. Avrupa kendi üzerine düşenleri yaparsa biz verdiğimiz her sözün arkasındayız. Aksi takdirde kendileri bilirler.



ASLA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ

Türkiye'nin Batı olan bağı güçlü de Doğu ile olan bağı zayıf mı? Tam tersine. Biz Rusya ile, İran ile, Çin'le, Japonya'ya siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz en ileri seviyede tutmak istiyoruz. Bu ilişkilerimizi birbirine alternatif görmüyoruz. Tam tersine birbirini bütünleyen ilişkiler olarak görüyoruz.Karadeniz ve Akdeniz'in dört bir tarafındaki ülkeler kapı bir değilse de, denizimiz bir komşumuzdur. Geniş coğrafyada yaşayıp da kendi kaderini Türkiye'den ayrı düşünen pek az insana rastlarsınız. Bölgede yaşanan çatışmalar, savaşlar, zulümler asla halkların tercihi değildir. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da kanı dökülen her insanın acısını kendi yüreğimizde hissediyoruz. Bir yandan DEAŞ'ın, diğer yandan mezhepçi milislerin zulmü altında inleyen her insan bizim kardeşimizdir. Geçmişte Afganistan'daki, Balkanlar'daki, Kıbrıs'taki zulümlere nasıl karşı çıktıysak bugün de bu ülkelerdeki baskılara asla rıza göstermeyeceğiz. Bu duruş bize tarihin mirasıdır.

SUÇLARINI BİLDİKLERİ İÇİN KAÇTILAR

Türkiye doğuyu ve batıyı, güneyi ve kuzeyi kucaklayarak kendisine yeni bir gelecek inşa etmeye çalışıyor. 15 Temmuz Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan beri gördüğü en alçak saldırı girişimi olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz hem bir darbe girişimi, hem işgal girişimi, hem de terör saldırısıydı. Suçlarını bildikleri için kaçtılar, suçsuzsanız niye kaçtınız? Bu insanları bu ülkeler bağırlarını basıyorlarsa hepsi de suç ortağıdır. Bunu da böyle ilan ediyorum. Verin diyeceğiz, vermeyeceksiniz. Hukukta buna yardım, yataklık denir. Bunlar yardım yataklık yapıyor, besliyorlar. Yardım çadırları kurduruyorlar, teröristlerin resimlerini sergiliyorlar. Ben senin neyine güveneceğim? Bir taraftan 79 milyonluk ülke ve meşru yönetimi diğer tarafta darbe girişiminden istismara karışmış terör örgütleri var. Mütefik dediğimiz ülkeler tercihini terör örgütünden yana kullanıyorlar.

FIRAT KALKANI'NIN HEDEFİ TERÖR ÖRGÜTLERİDİR

Türkiye'nin Suriye ve Irak politikalarının Batı'yı rahatsız etmesi, bunların egemenlik hakkına dayanmıyor. Suriye'nin Irak'ın geleceği bunların umurunda değil. Petrol var mı, var, onun için oradalar. Hemen yanı başımızda DEAŞ, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı yerler oluşmasına izin veremeyiz. Fırat Kalkanı'nın hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil sadece terör örgütleridir. Kimsenin şüphesi olmasın, kimse de başka yere çekmesin. Türkiye tek başına da kalsa terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir. Batı dünyasından bu yönde engellemelerle karşılaşıyoruz.

TÜRKİYE NATO ÜYESİ, YANLIŞ YOLDASINIZ

Bir takım firmalar askeri malzeme satmayacaklarını açıklıyorlar.Kötü komşu evsahibi yapar derler. Biz 14 yıldır kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı sağlayacak sistemi kuruyoruz. Bunlar zavallı. Siz bizim Çanakkale Destanımızı okunuz mu? Artık Haçlı zihniyeti tarih oldu. Yoksa böyle bir geri dönüş mü yapmak istiyorsunuz? Böyle bir şey içindeyseniz yanlış bir şey. Bu ülke NATO üyesidir. NATO üyesine karşı böyle bir adımı nasıl atarız diye bir sorun. Yanlış yoldasınız, kendinizi test edip bir defa doğru yola girin. Biz ciddi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

BU 40 YILLIK MESELE, FATURAYI HÜKÜMETE KESMEYİN

FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kamuda ciddi bir temizlik çalışması yürütülüyor. Bu devletin parasını yiyip bu millete kılıç çeken kimseye karşı en ufak bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Bu işe girişen herkes hesabını verecektir.Bir darbe komisyonu var. Burada bazıları gelip bir şeyler söylüyorlar. Buradan açık açık söylüyorum. Bu olay 40 yıllık bir olaydır. Silahlı kuvvetlere girenler son 10 yılda girmediler. Generaller 10 yılda bu seviyeye nasıl geliyor. Nasıl olur da siz bunları son 14 yıla sığdırırsınız. Yoksa bu iktidara fatura mı kesiyorsunuz. Buna asla izin vermeyiz. Bu askeri liselerden FETÖ mensuplarını sizler yetiştirdiniz, bunları görmediniz, görmezden geldiniz. Bu oyunun içinde sizler de oldunuz.

KASIM AYI BİTTİ NE OLDU!

Biz askeri liselerin kaldırılıp, tüm sivil liselerden Milli Savunma Üniversitesi'ne herkes girebilecek. Bütün Anadolu çocuğu gelsin, girsin, buralarda okuyabilsin. Burası o zaman nasıl güçlü olacak göreceksiniz. Buraya FETÖ giremeyecektir. Ordumuzun safları çok daha güçlü hale gelecektir. Bu mücadeleyi hukuk kuralları içinde yürütüyoruz. Kamudan ihraç edilen, tutuklanan, gözaltına alınan herkesle ilgili işlemler hukuki boyutta yapılmıştır. O ormanlarda gizlenen teğmenler, astsubaylar yakalandığı zaman, bunları yakalayanlar orada öldürebilirdi, öldürmediler. Getirdiler hukuka teslim ettiler. Bu bizim hukuka ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Beni, ailemi öldürmeye gelenler için verdiğimiz talimat hukuka teslim edeceksiniz. Şayet kendileri ile ilgili bu adımlar atmak için yeterli delil olmayanlara hakları iade ediliyor. Kasım ayında şu olacak, bu olacak, bir sürü dedikodu yaydılar. Ne oldu kasım ayı bitti. Bunların tüm hayatları gibi bu dönemleri de yalan üstüne kurulu. Bundan sonra da aynı şeyleri yapacaklar. Aralık ayı içinde yeni yalanlar ortalığa salacaklardır. Türk milleti bunların defterini dürmüştür. Sağda solda kalan artıkları da zaman içinde etkisiz hale getirilecektir.

PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ

PKK'nın da sonu görünmüştür. Güvenlik güçlerimiz her yerde bugüne kadar yapılmamış operasyonu yapıyorlar. Şehitlerimiz oluyor, ama bedelini de çok ağır ödüyorlar. Hedef bunların kökünü kazıyana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Kürtlerin adına ortalıkta gezdiğini savunan bu uzantılara da prim vermeyelim. Bunların benim Kürt kardeşlerimle ilgili en ufak hassasiyeti yok. Bunca zaman oralarda görev yaptılar. Sokak aralarını belediyenin iş makineleriyle kazmaktan başka ne yaptılar? Bunları devletin güvenlik güçleri buralara girmesin diye kazdılar. Barajların yapılmasına engel olmak istediler.



BURADAN MÜJDEYİ VERİYORUM...

2008 krizinde ne demiştim, bu kriz bizi teyet geçecek demiştim. Bu yıl yaşadığımız onca badireye rağmen gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sıralarda olacağımızın müjdesini size veriyorum.

Kamu sözleşmelerinde dövizden Türk liralarına geçiş bunun ilk adımıdır. Kendimize küresel düzeyde yeni bir alan açacağımıza inanıyorum.İstiklal marşımızda ne güzel ifade etmiş Akif, "Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın.."