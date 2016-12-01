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Cihangir eriyor

Cihangir eriyor
Kırgız 'a (11) ülkesinde kas erimesi teşhisi konuldu. Aslan ailesi tedavi için diğer iki çocukları Nergis ve Alican ile birlikte Bursa'ya geldi. Burada birçok hastaneyi gezen aile, Ankara ve Isparta'da da çocuklarına deva aradı. Anne 30 yaşındaki Zülfiye Aslan, 8 kiloya kadar düşen oğlunun sağlığına kavuşması için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Uzun süre burada tedavi olan Cihangir'in nefes almakta zorluk çekmesi üzerine soluk borusunda delik açıldı. Doktorlar, hastalığın tedavisinin henüz mümkün olmadığını belirterek talihsiz çocuğu taburcu etti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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