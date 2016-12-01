Cihangir eriyor

Kırgız Cihangir Aslan'a (11) ülkesinde kas erimesi teşhisi konuldu. Aslan ailesi tedavi için diğer iki çocukları Nergis ve Alican ile birlikte Bursa'ya geldi. Burada birçok hastaneyi gezen aile, Ankara ve Isparta'da da çocuklarına deva aradı. Anne 30 yaşındaki Zülfiye Aslan,8 kiloya kadar düşen oğlunun sağlığınakavuşması için Akdeniz ÜniversitesiHastanesi'ne başvurdu. Uzun süre buradatedavi olan Cihangir'in nefes almaktazorluk çekmesi üzerine soluk borusundadelik açıldı. Doktorlar, hastalığın tedavisinin henüz mümkün olmadığını belirterek talihsiz çocuğu taburcu etti.
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