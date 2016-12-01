Başkanlık sistemi için tarihi adım!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı DevletBahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü.

Yıldırım ile Bahçeli, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HAFTAYA MECLİS'E SUNULACAK

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusunun süredir ülke gündeminde bulunduğunu söyledi.

AK Parti ile MHP'nin anayasa değişikliği konusunda çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Yıldırım, "Müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir ve son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak, Adalet Kalkınma Partisi olarak, Anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş olacağız." dedi.

"UZLAŞTIĞIMIZ BİR METİN OLACAK"

AK Parti'nin, teklifi, kendi anayasa değişikliği olarak sunacağına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şüphesi sunacağımız bu teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak. Dolayısıyla Meclis görüşmelerinde buna göre de işlem görecek. Bu değişiklikte cumhurbaşkanının, eğer seçilirse, partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada 'partisiyle ilişiği kesiliyor' hükmü var. Bunun yerine partisiyle ilişiği devam edecek."

"CUMHURBAŞKANI'NIN PARTİSİYLE İLİŞİĞİ DEVAM EDECEK"

Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine, "Bu değişiklikte cumhurbaşkanının, eğer seçilirse, partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada 'partisiyle ilişiği kesiliyor' hükmü var. Bunun yerine partisiyle ilişiği devam edecek." dedi.

YILDIRIM REFERANDUM İÇİN TARİH VERDİ

Referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yasa çok açık, Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra 60 gün içerisinde referandum öngörülüyor. Dolayısıyla Meclis çalışmalarının tamamlanmasından sonra, Meclis kabulünden sonra 60 günlük süre daha buna ilave edebilirsiniz. Eğer bütün her şey yolunda giderse yazın başında inşallah böyle bir durum olabilir."

BAHÇELi: KISA SÜRE İÇİNDE METİN SUNULMUŞ OLACAKTIR

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Bugünkü görüşmemiz son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde TBMM'ye bir metin sunulmuş olacaktır." dedi.