Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Boğazı altında inşa edilen ve kamuoyunda "Avrasya Tüneli" olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesinin isminin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak anketle belirleneceğini söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaray'ın kardeşi" olarak başlatılan Avrasya Tüp Tüneli projesinin 20 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatarak, toplam 14,6 kilometre uzunluğundaki projenin 3 ana bölümden oluştuğunu belirtti.

Avrasya Tüp Tüneli'nin en önemli aşaması olan 3 bin 344 metrelik boğaz geçişinin delme işlemini Ağustos 2015'te tamamladıklarını ancak Avrupa ve Asya yakalarında yol ve kavşak düzenlemeleri olmak üzere iki önemli kısmın daha olduğunu ifade eden Arslan, "Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı yollarını sözleşmede 55 ay olarak belirlenen zamandan 8 ay önce bitirerek, 47 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Boğaz altından geçiş gibi çok zor fiziki şartlara rağmen kullanılan ileri teknoloji ve mühendislik ile projeyi zamanından önce bitirmemiz gurur verici ve büyük bir başarıdır." diye konuştu.

"ANKET HERKESE AÇIK OLACAK"

Arslan, Avrasya Tüneli'nin isminin, internet sitesi üzerinden yapılacak anketle halk tarafından belirleneceğini bildirerek, "Halkımızın projeye olan ilgisi çok büyük. Katıldığımız program ve açılışlarda bu dev projenin isminin ne olacağıyla ilgili birçok soru alıyoruz. Halkımızın yoğun ilgisinden dolayı 20 Aralık'ta açacağımız Avrasya Tüp Tüneli'nin ismi, milletimizin önerisiyle belirlenecek. 'Kıtalar birleşiyor alttan, ismi geliyor halktan' sloganıyla bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Yapılacak anketin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının internet sitesi "www.udhb.gov.tr" üzerinden gerçekleşeceğini dile getiren Arslan, bugün başlayan anketin herkese açık olduğunu söyledi.

Dileyen herkesin ankete katılabileceğini söyleyen Arslan, "Gelen isim önerilerini 10 Aralık'a kadar alacağız. En çok hangi isim üzerinde görüş bildirilirse o ismi değerlendireceğiz." dedi.